На дорогах Самары заделано 3,8 тысячи кв.м поврежденных участков
Об этом сегодня сообщил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Самары Андрей Семенов на оперативном совещании под руководством главы города Олега Фурсова.
По его словам, сотрудники МП «Благоустройство» ведут работу по заделке ям на улично-дорожной сети города литой асфальтобетонной смесью ежедневно, преимущественно в ночное время суток.
Как ранее писал sgpress.ru, по официальной информации, всего в 2017 году планируется охватить ямочным ремонтом 36,7 тыс. кв.м дорог. Работы по аварийно-ямочному ремонту будут идти до апреля включительно. Затем дороги начнут делать так называемыми малыми «картами» (протяженностью до 100 погонных метров) и большими «картами» (свыше 100 погонных метров). Тогда же будут вестись работы по комплексному ремонту ряда самарских улиц, которые стартовали в 2016 году, и новых объектов.
По его словам, сотрудники МП «Благоустройство» ведут работу по заделке ям на улично-дорожной сети города литой асфальтобетонной смесью ежедневно, преимущественно в ночное время суток.
Как ранее писал sgpress.ru, по официальной информации, всего в 2017 году планируется охватить ямочным ремонтом 36,7 тыс. кв.м дорог. Работы по аварийно-ямочному ремонту будут идти до апреля включительно. Затем дороги начнут делать так называемыми малыми «картами» (протяженностью до 100 погонных метров) и большими «картами» (свыше 100 погонных метров). Тогда же будут вестись работы по комплексному ремонту ряда самарских улиц, которые стартовали в 2016 году, и новых объектов.
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