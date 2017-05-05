На дорогах Самары восстановят горизонтальную разметку

Работы производятся на Московском шоссе от улицы Мичурина до торгового центра «Империя», на улице Ново-Садовой от Северо-Восточной магистрали до проспекта Кирова, на улице Демократической. На дорогах с интенсивным движением используют термопластик, гарантия на который составляет 18 месяцев.Заместитель директора компании-подрядчика Дмитрий Радионовский отметил, что линии исчезают раньше времени потому, что движение с каждым годом становится более напряженным. Тем не менее специалисты стремятся качественно нанести разметку. Работы ведутся в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта, и завершатся в самое ближайшее время.По словам руководителя управления эксплуатации и ремонта автодорог минтранса Самарской области Александра Данилова, в этом году дорожная разметка появится на шести тысячах километров региональных дорог. При этом 300 км линий нанесут термопластиком, 5 тысяч 700 км - краской.