На дом-музей Фрунзе нанесут раствор, защищающий от граффити
Дом-музей Фрунзе отреставрируют за 3,5 млн рублей.
На эти деньги планируется восстановить кровлю и фасад объекта культурного наследия, расположенного в Самаре на улице Фрунзе, 114. Заказчиком торгов, на которых определится исполнитель работ, выступает областной минкульт.
Согласно документации, подрядчику нужно будет обновить фасад здания (расчистить поверхности из кирпича и реставрировать швы кирпичной кладки специальным известковым раствором, лицевую поверхность кирпичом старого образца и воссоздать штукатурные фасады по кирпичным поверхностям), разобрать старые конструкции кровли и положить новые, воссоздать декоративные детали для ставень, дверных полотен, решеток, ворот и калиток музея, а также нанести на здание специальный раствор, защищающий от граффити.
Аукцион в электронной форме состоится 6 марта. Работы должны быть выполнены к 30 ноября текущего года. Работы будут проведены к предстоящему чемпионату мира по футболу FIFA-2018 в России. Деньги будут выделены из областного бюджета.
Напомним, здание музея было построено в 1891 году и первоначально выполняло роль общежития для сотрудников макаронной фабрики. Позже его заняли большевики, и именно в нем в 1919 - 1920 годах проживал один из наиболее крупных военачальников Красной армии, не проигравший в ходе Гражданской войны ни одного сражения, Михаил Васильевич Фрунзе со своей женой.
На эти деньги планируется восстановить кровлю и фасад объекта культурного наследия, расположенного в Самаре на улице Фрунзе, 114. Заказчиком торгов, на которых определится исполнитель работ, выступает областной минкульт.
Согласно документации, подрядчику нужно будет обновить фасад здания (расчистить поверхности из кирпича и реставрировать швы кирпичной кладки специальным известковым раствором, лицевую поверхность кирпичом старого образца и воссоздать штукатурные фасады по кирпичным поверхностям), разобрать старые конструкции кровли и положить новые, воссоздать декоративные детали для ставень, дверных полотен, решеток, ворот и калиток музея, а также нанести на здание специальный раствор, защищающий от граффити.
Аукцион в электронной форме состоится 6 марта. Работы должны быть выполнены к 30 ноября текущего года. Работы будут проведены к предстоящему чемпионату мира по футболу FIFA-2018 в России. Деньги будут выделены из областного бюджета.
Напомним, здание музея было построено в 1891 году и первоначально выполняло роль общежития для сотрудников макаронной фабрики. Позже его заняли большевики, и именно в нем в 1919 - 1920 годах проживал один из наиболее крупных военачальников Красной армии, не проигравший в ходе Гражданской войны ни одного сражения, Михаил Васильевич Фрунзе со своей женой.
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