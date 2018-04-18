На чем стоит Самара. Венгры на «стошке» и в «кошельке»
Много лет назад, по предположениям ученых, через Самарскую область пролегали миграционные пути мадьяр на запад.
Sgpress.ru продолжает серию публикаций о тех местах, где и по сей день можно найти свидетельства того, что люди жили на территории современной Самары сотни и тысячи лет назад. Помогает в подготовке материалов кандидат исторических наук, ученый секретарь Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина Дмитрий Сташенков.
Поселок 116-й километр и микрорайон Крутые Ключи находятся в разных частях города и примерно одинаково отдалены от его географического центра. Но эти «полюса» современной Самары связывает прошлое: когда-то там проходили маршруты древних венгров.
Свидетельства тому были обнаружены еще во второй половине прошлого столетия. В 1969 году во время земляных работ на «стошке» рабочие обнаружили погребение кочевника IX века. В захоронении обнаружили саблю, железные наконечники стрел, кольцо от удил, стремя, бронзовые украшения конской сбруи.
Артефакты были переданы в областной краеведческий музей.
Удила, подпружные кольца и пряжка. Железо. IХ век
Аналогичные находки поступили в музей имени Алабина и в 2007 - 2011 годах. Их обнаружили во время строительства торгового центра «Мега» и жилых домов в Крутых Ключах. В строительных котлованах также были найдены изделия из железа: сабля, наконечники стрел, удила и портупейные кольца.
Ученые изучили артефакты и пришли к выводу, что в погребениях находились останки мужчин, скорее всего всадников-воинов, которые по своей этнической принадлежности были венграми. Дело в том, что территория самарского Поволжья входила в зону традиционных кочевых маршрутов мадьярских племен, среди которых были предки современных венгров.
Ременные и уздечные накладки, трензельное кольцо. Железо. IX век
Археологи полагают, что через Самарскую область мог пролегать и маршрут мадьярской миграции на запад. В IX веке венгерские племена уходили с территории своей прародины - Великой Венгрии, располагавшейся, по мнению некоторых ученых, в Волго-Уралье.
Основным занятием древних венгров было кочевое скотоводство. В течение года они проходили сотни километров, переходя с зимних пастбищ на летние. Свидетельств пребывания их на территории Поволжья не так много, в основном это отдельные захоронения. Ни одного долговременного поселения венгров пока не найдено.
Sgpress.ru продолжает серию публикаций о тех местах, где и по сей день можно найти свидетельства того, что люди жили на территории современной Самары сотни и тысячи лет назад. Помогает в подготовке материалов кандидат исторических наук, ученый секретарь Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина Дмитрий Сташенков.
Поселок 116-й километр и микрорайон Крутые Ключи находятся в разных частях города и примерно одинаково отдалены от его географического центра. Но эти «полюса» современной Самары связывает прошлое: когда-то там проходили маршруты древних венгров.
Свидетельства тому были обнаружены еще во второй половине прошлого столетия. В 1969 году во время земляных работ на «стошке» рабочие обнаружили погребение кочевника IX века. В захоронении обнаружили саблю, железные наконечники стрел, кольцо от удил, стремя, бронзовые украшения конской сбруи.
Артефакты были переданы в областной краеведческий музей.
Удила, подпружные кольца и пряжка. Железо. IХ век
Аналогичные находки поступили в музей имени Алабина и в 2007 - 2011 годах. Их обнаружили во время строительства торгового центра «Мега» и жилых домов в Крутых Ключах. В строительных котлованах также были найдены изделия из железа: сабля, наконечники стрел, удила и портупейные кольца.
Ученые изучили артефакты и пришли к выводу, что в погребениях находились останки мужчин, скорее всего всадников-воинов, которые по своей этнической принадлежности были венграми. Дело в том, что территория самарского Поволжья входила в зону традиционных кочевых маршрутов мадьярских племен, среди которых были предки современных венгров.
Ременные и уздечные накладки, трензельное кольцо. Железо. IX век
Археологи полагают, что через Самарскую область мог пролегать и маршрут мадьярской миграции на запад. В IX веке венгерские племена уходили с территории своей прародины - Великой Венгрии, располагавшейся, по мнению некоторых ученых, в Волго-Уралье.
Основным занятием древних венгров было кочевое скотоводство. В течение года они проходили сотни километров, переходя с зимних пастбищ на летние. Свидетельств пребывания их на территории Поволжья не так много, в основном это отдельные захоронения. Ни одного долговременного поселения венгров пока не найдено.
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