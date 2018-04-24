На чем стоит Самара. Студеный овраг - от Каменного века до Золотой Орды
sgpress.ru продолжает серию публикаций о тех местах, где и по сей день можно найти свидетельства того, что люди жили на территории современной Самары сотни и тысячи лет назад.
Помогает в подготовке материалов кандидат исторических наук, ученый секретарь областного историко-краеведческого музея имени Алабина Дмитрий Сташенков.
В этот раз речь пойдет о Студеном овраге - месте на северо-западе Самары, окутанном аурой мистики и легенд. Может быть, потому, что овраг представляет собой стык сразу четырех временных периодов?
В 2011-2013 годах во время разведочных работ в Студеном овраге археологи обнаружили селище (неукрепленное поселение, обычно располагавшееся вблизи воды). Оно представляло собой многослойный археологический памятник сразу четырех эпох – каменного века, эпохи бронзы (рубеж III-II тыс. до н.э.), эпоха раннего железного века (рубеж II-I тыс. до н.э.) и эпохи раннего средневековья (III-VII вв. н.э.).
Археологи решили разделить «фронт работ» на два раскопа. В первом из них были найдены фрагменты вылепленных от руки плоскодонных сосудов с примесью шамота в глиняной массе. По мнению экспертов, находки скорее всего принадлежали киевскому или колочинскому кругу памятников (название происходит от археологических культур – киевской и колочинской, носителей которых археологи связывали с праславянским населением). Вполне вероятно, что население, в середине I тыс. н.э. в районе Студеного оврага, также было связано со славянами.
Селище Студеный овраг. Лепной сосуд. Середина I тыс. н.э. Раскопки 2012 года
Во втором раскопе обнаружили кости животных (крупного рогатого скота, медведя, рыбы, лошади) и фрагменты лепных круглодонных сосудов с примесью дробленой раковины. Подобной посудой пользовались племена охотников и рыболовов, жившие на рубеже бронзового и раннего железного веков.
Селище Студеный овраг. Фрагменты венчиков лепных сосудов. Бронзовый век. Рубеж II-I тыс. до н.э. Раскопки 2013 года
Кроме того, во время раскопок недалеко от селища археологи обнаружили несколько скоплений изделий из железа. Среди находок были предметы конской упряжи, ремесленные инструменты и сельскохозяйственные орудия. Возможно, эти находки были приношением людей во время каких-то магических обрядов, совершавшихся в эпоху Золотой Орды.
Местонахождение Студеный овраг 1. Предметы конской упряжи и сбруи. Железо. XIV век до н.э.
Помогает в подготовке материалов кандидат исторических наук, ученый секретарь областного историко-краеведческого музея имени Алабина Дмитрий Сташенков.
В этот раз речь пойдет о Студеном овраге - месте на северо-западе Самары, окутанном аурой мистики и легенд. Может быть, потому, что овраг представляет собой стык сразу четырех временных периодов?
В 2011-2013 годах во время разведочных работ в Студеном овраге археологи обнаружили селище (неукрепленное поселение, обычно располагавшееся вблизи воды). Оно представляло собой многослойный археологический памятник сразу четырех эпох – каменного века, эпохи бронзы (рубеж III-II тыс. до н.э.), эпоха раннего железного века (рубеж II-I тыс. до н.э.) и эпохи раннего средневековья (III-VII вв. н.э.).
Археологи решили разделить «фронт работ» на два раскопа. В первом из них были найдены фрагменты вылепленных от руки плоскодонных сосудов с примесью шамота в глиняной массе. По мнению экспертов, находки скорее всего принадлежали киевскому или колочинскому кругу памятников (название происходит от археологических культур – киевской и колочинской, носителей которых археологи связывали с праславянским населением). Вполне вероятно, что население, в середине I тыс. н.э. в районе Студеного оврага, также было связано со славянами.
Селище Студеный овраг. Лепной сосуд. Середина I тыс. н.э. Раскопки 2012 года
Во втором раскопе обнаружили кости животных (крупного рогатого скота, медведя, рыбы, лошади) и фрагменты лепных круглодонных сосудов с примесью дробленой раковины. Подобной посудой пользовались племена охотников и рыболовов, жившие на рубеже бронзового и раннего железного веков.
Селище Студеный овраг. Фрагменты венчиков лепных сосудов. Бронзовый век. Рубеж II-I тыс. до н.э. Раскопки 2013 года
Кроме того, во время раскопок недалеко от селища археологи обнаружили несколько скоплений изделий из железа. Среди находок были предметы конской упряжи, ремесленные инструменты и сельскохозяйственные орудия. Возможно, эти находки были приношением людей во время каких-то магических обрядов, совершавшихся в эпоху Золотой Орды.
Местонахождение Студеный овраг 1. Предметы конской упряжи и сбруи. Железо. XIV век до н.э.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
24 апреля 2018
127
24 апреля 2018
155
24 апреля 2018
140
23 апреля 2018
791
1
23 апреля 2018
820
23 апреля 2018
290
24 апреля 2018 , 11:48
79
sgpress.ru продолжает серию публикаций о тех местах, где и по сей день можно найти...
24 апреля 2018 , 11:28
87
Главное театральное событие сезона в нашем городе - Всероссийский фестиваль «Волжские...
24 апреля 2018 , 11:10
127
Глава города Елена Лапушкина провела личный прием жителей. Самарцы обсуждали с мэром волнующие...
24 апреля 2018 , 10:33
124
Департамент управления имуществом Самара предоставил sgpress.ru список объектов, по которым...
24 апреля 2018 , 09:35
155
«СГ» выяснила, какие товары с символикой мундиаля можно приобрести в Самаре.
24 апреля 2018 , 09:21
140
С 1 мая в Самаре откроется сезон дачных перевозок.
23 апреля 2018 , 23:38
791
Цена билетов на сайте частных объявлений в разы превышает их начальную стоимость
23 апреля 2018 , 16:43
820
На игру придут 15 тысяч болельщиков.
23 апреля 2018 , 16:34
290
Его обновляют к ЧМ-2018.
23 апреля 2018 , 16:01
243
В городе работают 300 ресторанов. Они смогут принять более 17 тысяч человек.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30
1
2
3
4
5
6
17 апреля 2018
3120
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек.
19 апреля 2018
2567
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
27 марта 2018
2538
Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
28 марта 2018
2477
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».
3 апреля 2018
2043
С начала 2017 года в Самаре произошло более 500 ДТП, в которых погибли или пострадали люди....
26 марта 2018
1188
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
2 апреля 2018
1003
1
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
19 апреля 2018
1424
О том, зачем он прибыл в Самару и какие прогнозы дает на предстоящие матчи, - в...
2 апреля 2018
732
Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.
26 марта 2018
486
С 14 по 19 ноября театр «Камерная сцена» проведет фестиваль «Русская классика....