На чем стоит Самара. Студеный овраг - от Каменного века до Золотой Орды

Помогает в подготовке материалов кандидат исторических наук, ученый секретарь областного историко-краеведческого музея имени Алабина Дмитрий Сташенков.В этот раз речь пойдет о Студеном овраге - месте на северо-западе Самары, окутанном аурой мистики и легенд. Может быть, потому, что овраг представляет собой стык сразу четырех временных периодов?В 2011-2013 годах во время разведочных работ в Студеном овраге археологи обнаружили селище (неукрепленное поселение, обычно располагавшееся вблизи воды). Оно представляло собой многослойный археологический памятник сразу четырех эпох – каменного века, эпохи бронзы (рубеж III-II тыс. до н.э.), эпоха раннего железного века (рубеж II-I тыс. до н.э.) и эпохи раннего средневековья (III-VII вв. н.э.).Археологи решили разделить «фронт работ» на два раскопа. В первом из них были найдены фрагменты вылепленных от руки плоскодонных сосудов с примесью шамота в глиняной массе. По мнению экспертов, находки скорее всего принадлежали киевскому или колочинскому кругу памятников (название происходит от археологических культур – киевской и колочинской, носителей которых археологи связывали с праславянским населением). Вполне вероятно, что население, в середине I тыс. н.э. в районе Студеного оврага, также было связано со славянами.Селище Студеный овраг. Лепной сосуд. Середина I тыс. н.э. Раскопки 2012 годаВо втором раскопе обнаружили кости животных (крупного рогатого скота, медведя, рыбы, лошади) и фрагменты лепных круглодонных сосудов с примесью дробленой раковины. Подобной посудой пользовались племена охотников и рыболовов, жившие на рубеже бронзового и раннего железного веков.Селище Студеный овраг. Фрагменты венчиков лепных сосудов. Бронзовый век. Рубеж II-I тыс. до н.э. Раскопки 2013 годаКроме того, во время раскопок недалеко от селища археологи обнаружили несколько скоплений изделий из железа. Среди находок были предметы конской упряжи, ремесленные инструменты и сельскохозяйственные орудия. Возможно, эти находки были приношением людей во время каких-то магических обрядов, совершавшихся в эпоху Золотой Орды.Местонахождение Студеный овраг 1. Предметы конской упряжи и сбруи. Железо. XIV век до н.э.