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На чем стоит Самара. Постников овраг - мамонты, бизоны и носороги

Много-много лет назад в районе разворотного кольца трамваев на улице Ново-Садовой существовали поселения древних людей. Продолжаем серию публикаций о тех местах, где и по сей день можно найти свидетельства того, что люди жили на территории современной Самары сотни и тысячи лет назад. Помогает в подготовке материалов кандидат исторических наук, ученый секретарь областного историко-краеведческого музея имени Алабина Дмитрий Сташенков.

В сентябре 1922 года археолог Михаил Маткин и краевед Константин Головкин обнаружили каменные орудия в осыпи берега в устье Постникова оврага. При проведении раскопок также нашли артефакты разных эпох. Наибольший интерес для специалистов представляют выявленные на глубине около двух метров каменные орудия, кострище и фрагменты костей животных, в том числе мамонта. Археологи считают, что наиболее ранние находки относятся к эпохе верхнего палеолита. Это время становления человека современного типа. Климат последней ледниковой эпохи был очень суров, и люди вынуждены были развиваться, чтобы выжить. В результате они приобрели навыки в технике обработки камня, кости, шитье одежды.





























Постников овраг. План расположения стоянок, мастерских и местонахождений. По рисунку М.Г.Маткина

Активная застройка Постникова оврага практически «похоронила» культурный слой археологического памятника. Однако в 2007 году во время археологических работ Дмитрием Сташенковым были найдены участки с сохранившимся культурным слоем, в котором находились кремневые орудия. Еще два новых пункта находок палеолитической эпохи были открыты в 2013 году московскими археологами.


















Отщепы, пластины, ножевидные пластины. Кремень. Палеолит. Постников овраг

Основным видом деятельности людей той эпохи было собирательство, рыболовство и охота на крупных животных: мамонтов, бизонов, шерстистых носорогов.

Территорию современного Постникова оврага люди заселяли и позднее. К примеру, в бронзовом веке здесь было несколько поселений. Свидетельства этому - найденные фрагменты керамических сосудов срубной культуры (названа из-за традиции хоронить усопших в могилах, которые имели деревянные срубы) и другие предметы быта древних людей. Существовали здесь поселения и в раннем железном веке, и в эпоху средневековья.



























Фрагменты венчиков лепных сосудов. Пряслице. Глина, кость. Эпоха бронзы. Постников овраг

Имеются среди находок и фрагменты русской керамики XIII-XIV веков - свидетельство существования в устье Постникова оврага небольшого поселения в эпоху Золотой Орды.

Постников овраг  получил свое название в 1858 году по фамилии доктора Нестора Постникова, открывшего здесь кумысолечебницу для больных туберкулезом. С августа 2012 года существующая здесь и сейчас клиника стала Самарским областным клиническим противотуберкулёзным диспансером имени Постникова.
Дата: 30 марта 2018 , 14:29
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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