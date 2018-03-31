На чем стоит Самара. Постников овраг - мамонты, бизоны и носороги



Постников овраг получил свое название в 1858 году по фамилии доктора Нестора Постникова, открывшего здесь кумысолечебницу для больных туберкулезом. С августа 2012 года существующая здесь и сейчас клиника стала Самарским областным клиническим противотуберкулёзным диспансером имени Постникова.

В сентябре 1922 года археолог Михаил Маткин и краевед Константин Головкин обнаружили каменные орудия в осыпи берега в устье Постникова оврага. При проведении раскопок также нашли артефакты разных эпох. Наибольший интерес для специалистов представляют выявленные на глубине около двух метров каменные орудия, кострище и фрагменты костей животных, в том числе мамонта. Археологи считают, что наиболее ранние находки относятся к эпохе верхнего палеолита. Это время становления человека современного типа. Климат последней ледниковой эпохи был очень суров, и люди вынуждены были развиваться, чтобы выжить. В результате они приобрели навыки в технике обработки камня, кости, шитье одежды.Постников овраг. План расположения стоянок, мастерских и местонахождений. По рисунку М.Г.МаткинаАктивная застройка Постникова оврага практически «похоронила» культурный слой археологического памятника. Однако в 2007 году во время археологических работ Дмитрием Сташенковым были найдены участки с сохранившимся культурным слоем, в котором находились кремневые орудия. Еще два новых пункта находок палеолитической эпохи были открыты в 2013 году московскими археологами.Отщепы, пластины, ножевидные пластины. Кремень. Палеолит. Постников оврагОсновным видом деятельности людей той эпохи было собирательство, рыболовство и охота на крупных животных: мамонтов, бизонов, шерстистых носорогов.Территорию современного Постникова оврага люди заселяли и позднее. К примеру, в бронзовом веке здесь было несколько поселений. Свидетельства этому - найденные фрагменты керамических сосудов срубной культуры (названа из-за традиции хоронить усопших в могилах, которые имели деревянные срубы) и другие предметы быта древних людей. Существовали здесь поселения и в раннем железном веке, и в эпоху средневековья.Фрагменты венчиков лепных сосудов. Пряслице. Глина, кость. Эпоха бронзы. Постников оврагИмеются среди находок и фрагменты русской керамики XIII-XIV веков - свидетельство существования в устье Постникова оврага небольшого поселения в эпоху Золотой Орды.