На чем стоит Самара. Площадь Славы - место стоянки охотников

Рисунок М.Г. Маткина. 1926 год. На рисунке отмечены находки бивня мамонта и кремневых отщепов

на глубине около трех метров от современной поверхности

















































Бивень мамонта



По предположениям археологов, находки относятся к эпохе верхнего палеолита - древнего каменного века, и их возраст составляет не менее 15-20 тысяч лет.



Фрагменты позвонков, бедренной и плечевой кости мамонта

- Если археологический памятник будет здесь обнаружен, то это будет настоящее открытие. В таком случае почему бы не создать на этом месте музейный комплекс? - отмечает Дмитрий Сташенков.

Помогает в подготовке материалов кандидат исторических наук, ученый секретарь Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина Дмитрий Сташенков.В 1926 году во время осмотра строительной траншеи на Воскресенском спуске (а ныне спуска в районе площади Славы) археологами М.Г. Маткиным и А.И. Тереножкиным было обнаружено место древней охотничьей стоянки.Этот факт подтверждали найденные на глубине трех метров от поверхности артефакты - бивень мамонта, раздробленные кости животных и кремниевые отщепы - обломки орудий, с помощью которых разделывали тушу животного.Что влекло людей к берегу Волги? Во-первых, здесь имелись выходы кремния, основного материала, из которого изготавливали орудия в эпоху каменного века. Во-вторых, большое количество животных, которые выходили к реке по пологому спуску, где на них было удобно охотиться.Еще в 1926 году место находки было взято на заметку археологами, однако провести там раскопки до настоящего времени не удалось. Кроме того, пока неизвестно и точное местонахождение археологического памятника.В 2017 году археологами были зафиксированы начинавшиеся строительные работы на волжском склоне. На осмотренном участке находок не было, так как работы затронули только верхний слой почвы, не доходя до уровня, где, предположительно, могут находиться свидетельства пребывания здесь людей тысячи лет назад.