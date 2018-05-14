На чем стоит Самара. Пещера братьев Греве - бывшее святилище
Когда-то сюда приносили дары божествам.
Sgpress.ru продолжает серию публикаций о тех местах, где и по сей день можно найти свидетельства того, что люди жили на территории современной Самары сотни и тысячи лет назад. Помогает в подготовке материалов кандидат исторических наук, ученый секретарь областного историко-краеведческого музея имени Алабина Дмитрий Сташенков.
В этот раз мы расскажем об археологических находках, которые были обнаружены в пещере братьев Греве. Она расположена в Сокольих горах между Студеным и Коптевым оврагами. По одной из версий, свое название пещера получила по фамилии двух братьев-гимназистов - Леопольда и Конрада Греве, обнаруживших ее в начале прошлого столетия.
Первые попытки археологов изучить пещеру датируются 1924 годом, - тогда в пещере были обнаружены несколько фрагментов болгарских сосудов и предмет, сделанный из челюсти животного.
В целом же археологические находки пещеры братьев Греве говорят о пребывании здесь людей в самые разные эпохи, однако больше всего находок относится к эпохе бронзы. Это рыболовные крючки, ножевидные пластины, наконечники стрел, фрагменты глиняных сосудов.
Рыболовный крючок, нож, ножевидная пластина, наконечник стрелы. Бронза, кремень
Также в числе находок - костяные наконечник стрелы, игла, кольцо, подвеска-амулет из клыка кабана и каменный инвентарь: наконечники стрел, ножевидные пластины и мотыгообразное орудие.
Бронзовые изделия из пещеры Братьев Греве
По предположению специалистов, найденные артефакты могут свидетельствовать о том, что когда-то в пещере находилось святилище, куда приносились дары божествам в обмен на удачу и везение.
Sgpress.ru продолжает серию публикаций о тех местах, где и по сей день можно найти свидетельства того, что люди жили на территории современной Самары сотни и тысячи лет назад. Помогает в подготовке материалов кандидат исторических наук, ученый секретарь областного историко-краеведческого музея имени Алабина Дмитрий Сташенков.
В этот раз мы расскажем об археологических находках, которые были обнаружены в пещере братьев Греве. Она расположена в Сокольих горах между Студеным и Коптевым оврагами. По одной из версий, свое название пещера получила по фамилии двух братьев-гимназистов - Леопольда и Конрада Греве, обнаруживших ее в начале прошлого столетия.
Первые попытки археологов изучить пещеру датируются 1924 годом, - тогда в пещере были обнаружены несколько фрагментов болгарских сосудов и предмет, сделанный из челюсти животного.
В целом же археологические находки пещеры братьев Греве говорят о пребывании здесь людей в самые разные эпохи, однако больше всего находок относится к эпохе бронзы. Это рыболовные крючки, ножевидные пластины, наконечники стрел, фрагменты глиняных сосудов.
Рыболовный крючок, нож, ножевидная пластина, наконечник стрелы. Бронза, кремень
Также в числе находок - костяные наконечник стрелы, игла, кольцо, подвеска-амулет из клыка кабана и каменный инвентарь: наконечники стрел, ножевидные пластины и мотыгообразное орудие.
Бронзовые изделия из пещеры Братьев Греве
По предположению специалистов, найденные артефакты могут свидетельствовать о том, что когда-то в пещере находилось святилище, куда приносились дары божествам в обмен на удачу и везение.
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