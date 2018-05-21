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На чем стоит Самара. Коптева гора - место первой самарской крепости

sgpress.ru продолжает серию публикаций о тех местах, где и по сей день можно найти свидетельства того, что люди жили на территории современной Самары сотни и тысячи лет назад. Помогает в подготовке материалов кандидат исторических наук, ученый секретарь областного историко-краеведческого музея имени Алабина Дмитрий Сташенков.

В предыдущий раз мы рассказывали о мистической и таинственной пещере братьев Греве. По соседству с ней есть не менее интересный с точки зрения археологии памятник - Коптево городище.

Если подняться на вершину Коптевой горы, можно оказаться на месте древнего городища (укрепленное поселение; обычно они располагались на возвышенностях, ограниченных оврагами, крутыми берегами рек). Его возвели в раннем железном веке, в первой половине первого тысячелетия до нашей эры. Для защиты от врагов обитатели этих мест насыпали небольшие валы, укрепив их частоколами из бревен. По мнению археологов, именно это сооружение можно считать прототипом первой крепости на территории Самары.

Ученые пока не смогли установить, кто именно жил на территории городища на Коптевой горе. На месте поселения нашли фрагменты разбитых  круглодонных горшков с орнаментом - вдавлениями по венчику и шейке. Целую посуду как правило люди забирали с собой.
























По найденной керамике археологи сделали вывод, что это место является археологическим памятником белогорского типа эпохи раннего железного века (этот тип памятников получил свое название по городищу Белая гора на Самарской Луке). Известно, что люди этой эпохи занимались преимущественно скотоводством, земледелием, рыболовством. При этом на территории городищ они не жили, а использовали укрепленные поселения для укрытия от вражеских набегов кочевников-савроматов.
Дата: 21 мая 2018 , 14:00
197
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: путеводитель по археологическим памятникам "По Самаре с археологом"
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