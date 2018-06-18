На чем стоит Самара. Кирпичные сараи – древние мастерские на территории современного города

Какие ассоциации вызывает у вас словосочетание «кирпичные сараи»? Уж явно не поселение, расположенное на правом берегу реки Самары, недалеко от ее впадения в Волгу. Однако летом 1922 года археологам удалось обнаружить здесь несколько поселков бронзового века (III-начало I тысячелетие до нашей эры).Во время раскопок у оврага здесь были найдены два обломка каменной литейной формы для отливки серпов. Под большим обломком формы лежала костяная поделка в виде рукоятки какого-то орудия. Рядом также находились фрагменты лепного орнаментированного сосуда. Среди археологических находок также были небольшое долотце из бронзы и несколько костяных изделий.Фрагмент литейной формы. Глина. Бронзовый век. Кирпичные сараиОсенью того же 1922 года при раскопках были найдены толстостенная керамика с примесью шамота (вид огнеупорной глины), фрагменты сосудов. Также было обнаружено несколько костяных орудий - шило-проколка, серп, ручка одного из орудий. Каменные находки представлены тремя молотами для дробления руды и двумя обломками литейной формы. Они применялись для отливки косарей или серпов.Каменный молот для дробления руды. Бронзовый век. Кирпичные сараиТакже на поселении археологами были найдены предметы из бронзы. Это был серп и плоская пластинка, которая, по всей видимости, могла выполнять функцию ножа.По мнению специалистов, найденные артефакты свидетельствуют о том, что здесь в эпоху бронзового века находились бронзолитейные мастерские, оставленные населением так называемой срубной культуры, бытовавшей в Поволжье в XVII-XIV вв. до н.э.