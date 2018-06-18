На чем стоит Самара. Кирпичные сараи – древние мастерские на территории современного города
Sgpress.ru продолжает серию публикаций о тех местах, где и по сей день можно найти свидетельства того, что люди жили на территории современной Самары сотни и тысячи лет назад. Помогает в подготовке материалов кандидат исторических наук, ученый секретарь областного историко-краеведческого музея имени Алабина Дмитрий Сташенков.
Какие ассоциации вызывает у вас словосочетание «кирпичные сараи»? Уж явно не поселение, расположенное на правом берегу реки Самары, недалеко от ее впадения в Волгу. Однако летом 1922 года археологам удалось обнаружить здесь несколько поселков бронзового века (III-начало I тысячелетие до нашей эры).
Во время раскопок у оврага здесь были найдены два обломка каменной литейной формы для отливки серпов. Под большим обломком формы лежала костяная поделка в виде рукоятки какого-то орудия. Рядом также находились фрагменты лепного орнаментированного сосуда. Среди археологических находок также были небольшое долотце из бронзы и несколько костяных изделий.
Фрагмент литейной формы. Глина. Бронзовый век. Кирпичные сараи
Осенью того же 1922 года при раскопках были найдены толстостенная керамика с примесью шамота (вид огнеупорной глины), фрагменты сосудов. Также было обнаружено несколько костяных орудий - шило-проколка, серп, ручка одного из орудий. Каменные находки представлены тремя молотами для дробления руды и двумя обломками литейной формы. Они применялись для отливки косарей или серпов.
Каменный молот для дробления руды. Бронзовый век. Кирпичные сараи
Также на поселении археологами были найдены предметы из бронзы. Это был серп и плоская пластинка, которая, по всей видимости, могла выполнять функцию ножа.
По мнению специалистов, найденные артефакты свидетельствуют о том, что здесь в эпоху бронзового века находились бронзолитейные мастерские, оставленные населением так называемой срубной культуры, бытовавшей в Поволжье в XVII-XIV вв. до н.э.
Какие ассоциации вызывает у вас словосочетание «кирпичные сараи»? Уж явно не поселение, расположенное на правом берегу реки Самары, недалеко от ее впадения в Волгу. Однако летом 1922 года археологам удалось обнаружить здесь несколько поселков бронзового века (III-начало I тысячелетие до нашей эры).
Во время раскопок у оврага здесь были найдены два обломка каменной литейной формы для отливки серпов. Под большим обломком формы лежала костяная поделка в виде рукоятки какого-то орудия. Рядом также находились фрагменты лепного орнаментированного сосуда. Среди археологических находок также были небольшое долотце из бронзы и несколько костяных изделий.
Фрагмент литейной формы. Глина. Бронзовый век. Кирпичные сараи
Осенью того же 1922 года при раскопках были найдены толстостенная керамика с примесью шамота (вид огнеупорной глины), фрагменты сосудов. Также было обнаружено несколько костяных орудий - шило-проколка, серп, ручка одного из орудий. Каменные находки представлены тремя молотами для дробления руды и двумя обломками литейной формы. Они применялись для отливки косарей или серпов.
Каменный молот для дробления руды. Бронзовый век. Кирпичные сараи
Также на поселении археологами были найдены предметы из бронзы. Это был серп и плоская пластинка, которая, по всей видимости, могла выполнять функцию ножа.
По мнению специалистов, найденные артефакты свидетельствуют о том, что здесь в эпоху бронзового века находились бронзолитейные мастерские, оставленные населением так называемой срубной культуры, бытовавшей в Поволжье в XVII-XIV вв. до н.э.
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