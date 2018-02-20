На чем стоит Самара. Барбошина поляна
Под нашим городом до сих пор хранятся исторические ценности. Раскопки проводили и проводят в разных районах Самары. Мы начинаем серию публикаций о тех местах Самары, где и по сей день возможно найти свидетельства проживания людей сотни и тысячи лет назад. Помогает в подготовке материалов кандидат исторических наук, ученый секретарь Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина Дмитрий Сташенков. Один из крупнейших археологических памятников находится в урочище "Барбашина поляна".
С конца XIX века Барбашинский могильник несколько раз подвергался разрушениям из-за строительных работ.
Начиная с 1907 года в этом месте неоднократно проводились археологические раскопки. За много лет исследований ученые выявили на Барбошиной поляне более 200 захоронений.
В мужских погребениях находили железные кресала, ножи, предметы конской сбруи, оружие: накладки на колчан, наконечники стрел, копий, топоры. Особый интерес представляют фрагменты наборных поясов с изображением диких животных. Последние изготавливали для представителей монгольской аристократии.
нож, накладка на колчан, элементы поясного набора
Котел
В женских захоронениях находили бусы, браслеты, височные кольца, застежки-сюльгамы, серебряные и бронзовые перстни. Перед погребением в могилу могли поставить и глиняный лепной сосуд.
Браслеты Бусы
Там, где были захоронены дети, ученые обнаружили бусы, амулеты - подвески из просверленных клыков волка или лисицы. Иногда археологи находили остатки пищи: кости курицы и ребра коровы.
В 2011-2013 годах археологи СОИКМ имени Алабина и Института истории и археологии Поволжья возобновили раскопки на Барбашиной поляне и исследовали еще несколько погребений. По итогам раскопок ученые смогли реконструировать и внешний облик людей, захороненных на Барбашинском могильнике.
В районе Барбошиной поляны находится поселение и могильник времен Золотой Орды. В этих местах когда-то жило смешанное русско-мордовское население. Оно занималось земледелием, ремеслом, рыбной ловлей. Сюда их насильно переселяли монгольские правители. Поселение погибло, по всей видимости, к началу 1360-х годов.
Исторически верным названием является Барбашина поляна. Так именовал это место Петр Алабин, когда в XIX веке во время археологических экскурсий он находил в устье Барбашинского оврага кремневые «стрелки» и прочие изделия каменного века. Тот же топоним в начале XX века употребляли в своих работах член императорского археологического общества Владимир Глазов, самарский агроном Василий Миллер, самарские краеведы Константин Головкин, Вениамин Ефимов и журналисты газет. В дореволюционных открытках допускалась вариативность «Барабошина поляна», «Барбышина поляна» или «Барбышева поляна».
С конца XIX века Барбашинский могильник несколько раз подвергался разрушениям из-за строительных работ.
Начиная с 1907 года в этом месте неоднократно проводились археологические раскопки. За много лет исследований ученые выявили на Барбошиной поляне более 200 захоронений.
В мужских погребениях находили железные кресала, ножи, предметы конской сбруи, оружие: накладки на колчан, наконечники стрел, копий, топоры. Особый интерес представляют фрагменты наборных поясов с изображением диких животных. Последние изготавливали для представителей монгольской аристократии.
нож, накладка на колчан, элементы поясного набора
Котел
В женских захоронениях находили бусы, браслеты, височные кольца, застежки-сюльгамы, серебряные и бронзовые перстни. Перед погребением в могилу могли поставить и глиняный лепной сосуд.
Браслеты Бусы
Там, где были захоронены дети, ученые обнаружили бусы, амулеты - подвески из просверленных клыков волка или лисицы. Иногда археологи находили остатки пищи: кости курицы и ребра коровы.
В 2011-2013 годах археологи СОИКМ имени Алабина и Института истории и археологии Поволжья возобновили раскопки на Барбашиной поляне и исследовали еще несколько погребений. По итогам раскопок ученые смогли реконструировать и внешний облик людей, захороненных на Барбашинском могильнике.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
19 февраля 2018
609
19 февраля 2018
203
19 февраля 2018
233
19 февраля 2018
269
19 февраля 2018
227
19 февраля 2018
262
19 февраля 2018
210
19 февраля 2018
304
19 февраля 2018
375
19 февраля 2018 , 19:48
609
По сведениям Приволжского УГМС, во вторник ночью, 20 февраля, порывы ветра будут достигать 7-12...
19 февраля 2018 , 18:27
203
Именитый вратарь примет участие в съемках фильма
19 февраля 2018 , 16:36
233
В отношении его владельцев возбудили уголовное дело за незаконное проведение запрещенных в...
19 февраля 2018 , 15:51
269
Начинаем серию публикаций о тех местах города, где и по сей день возможно найти свидетельства...
19 февраля 2018 , 15:20
227
Это связано с переносом выходных дней.
19 февраля 2018 , 14:44
262
Заместитель председателя правительства РФ в среду, 21 февраля, оценит готовность города к ЧМ-2018.
19 февраля 2018 , 14:32
261
ДТП произошло в воскресенье, 18 февраля, в 19:30 в Кинельском районе.
19 февраля 2018 , 14:31
210
34-летний мужчина подозревается в мошенничестве и находится под стражей.
19 февраля 2018 , 13:38
304
В среду, 21 февраля, в 13:00 посетителям самарского зоопарка покажут детенышей дальневосточного...
19 февраля 2018 , 13:31
375
Некоторые комнаты и залы уже полностью готовы.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
1
2
3
4
27 января 2018
2912
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
5 февраля 2018
2731
Авария произошла в понедельник, 5 февраля, около 8:00 в Волжском районе между поселками...
24 января 2018
2508
2
В пятницу, 26 января, состоится электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению,...
13 февраля 2018
2473
Они начнут работать на маршрутах в дни Чемпионата мира по футболу.
9 февраля 2018
2242
Авария произошла вечером в пятницу, 9 февраля.
7 февраля 2018
822
С ее помощью можно отправить валентинку.
5 февраля 2018
778
Авария произошла вечером в понедельник, 5 февраля.
22 января 2018
467
В воскресенье, 21 января, идущая на втором месте в чемпионате Суперлиги «Самара» на...
22 января 2018
492
Они оповещают водителей о пробках, скорости движения и ДТП на дорогах.
22 января 2018
373
В ближайшие дни в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области будут работать...