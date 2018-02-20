На чем стоит Самара. Барбошина поляна









Исторически верным названием является Барбашина поляна. Так именовал это место Петр Алабин, когда в XIX веке во время археологических экскурсий он находил в устье Барбашинского оврага кремневые «стрелки» и прочие изделия каменного века. Тот же топоним в начале XX века употребляли в своих работах член императорского археологического общества Владимир Глазов, самарский агроном Василий Миллер, самарские краеведы Константин Головкин, Вениамин Ефимов и журналисты газет. В дореволюционных открытках допускалась вариативность «Барабошина поляна», «Барбышина поляна» или «Барбышева поляна».

нож, накладка на колчан, элементы поясного набора

Котел

Браслеты

Бусы

В районе Барбошиной поляны находится поселение и могильник времен Золотой Орды. В этих местах когда-то жило смешанное русско-мордовское население. Оно занималось земледелием, ремеслом, рыбной ловлей. Сюда их насильно переселяли монгольские правители. Поселение погибло, по всей видимости, к началу 1360-х годов.С конца XIX века Барбашинский могильник несколько раз подвергался разрушениям из-за строительных работ.Начиная с 1907 года в этом месте неоднократно проводились археологические раскопки. За много лет исследований ученые выявили на Барбошиной поляне более 200 захоронений.В мужских погребениях находили железные кресала, ножи, предметы конской сбруи, оружие: накладки на колчан, наконечники стрел, копий, топоры. Особый интерес представляют фрагменты наборных поясов с изображением диких животных. Последние изготавливали для представителей монгольской аристократии.В женских захоронениях находили бусы, браслеты, височные кольца, застежки-сюльгамы, серебряные и бронзовые перстни. Перед погребением в могилу могли поставить и глиняный лепной сосуд.Там, где были захоронены дети, ученые обнаружили бусы, амулеты - подвески из просверленных клыков волка или лисицы. Иногда археологи находили остатки пищи: кости курицы и ребра коровы.В 2011-2013 годах археологи СОИКМ имени Алабина и Института истории и археологии Поволжья возобновили раскопки на Барбашиной поляне и исследовали еще несколько погребений. По итогам раскопок ученые смогли реконструировать и внешний облик людей, захороненных на Барбашинском могильнике.