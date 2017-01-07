На борьбу с последствиями снегопада сегодня ночью выйдут 209 единиц спецтехники

Напомним, с начала сезона и по состоянию на сегодняшний день на полигоны вывезено уже порядка 140 тысяч тонн снежных масс.Как сообщает пресс-служба городской администрации, сегодня в дневную смену на уборку города от снега вышло 130 спецмашин МП «Благоустройство», в том числе десяток самосвалов, а также 175 дорожных рабочих. Одновременно с уборкой осуществлялась обработка улично-дорожной сети противогололедными реагентами.В первоочередном порядке расчищаются дороги второй и третьей категорий, поскольку по ним пролегают маршруты движения городского общественного транспорта. Также особое внимание уделяется расчистке дорог, ведущих к социальным учреждениям.За минувшие сутки для проведения ручной уборки внутридворовых территорий управляющие компании вывели более 2400 дворников. Для проведения механизированной уборки с учетом привлеченной техники использовались 164 машины. В текущем сезоне это наибольшее количество уборочной техники, мобилизованной для расчистки снега на придомовых и внутриквартальных территориях.Контроль за качеством содержания территорий внутригородских районов, в том числе придомовых территорий, ведется силами районных властей в рамках работы административных комиссий. Кроме того, ситуация находится на контроле МП «ГАТИ по благоустройству» и департамента городского хозяйства и экологии администрации города. За ненадлежащее санитарное состояние территорий управляющие организации привлекаются к административной ответственности.