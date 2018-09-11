На базе Самарского университета откроется инжиниринговый центр

По информации областного министерства образования и науки, Самарский университет победил в конкурсе пилотных проектов минобрнауки и минпромторга.По проекту «Большие данные» на базе вуза создадут инжиниринговый центр мультикультурных и мультимодальных хранилищ данных. Он нужен для сканирования, распознавания и оцифровки документов всех форматов. Также с его помощью можно будет создавать, хранить и работать с электронными архивами данных разнородной структуры, включая 3D-моделирование. Услугами центра смогут воспользоваться промышленные предприятия и крупные IT-компании.В Поволжском государственном университете сервиса инжиниринговый центр уже работает. Он является базой для развития научных исследований и разработок, освоения новых технологий, привлечения специалистов науки, образования и бизнеса.