На базе Самарского университета откроется инжиниринговый центр
Во вторник, 11 сентября, в Самарской губернской думе прошло заседание комитета по образованию и науке. На нем обсудили создание и деятельность в регионе инжиниринговых центров.
По информации областного министерства образования и науки, Самарский университет победил в конкурсе пилотных проектов минобрнауки и минпромторга.
По проекту «Большие данные» на базе вуза создадут инжиниринговый центр мультикультурных и мультимодальных хранилищ данных. Он нужен для сканирования, распознавания и оцифровки документов всех форматов. Также с его помощью можно будет создавать, хранить и работать с электронными архивами данных разнородной структуры, включая 3D-моделирование. Услугами центра смогут воспользоваться промышленные предприятия и крупные IT-компании.
В Поволжском государственном университете сервиса инжиниринговый центр уже работает. Он является базой для развития научных исследований и разработок, освоения новых технологий, привлечения специалистов науки, образования и бизнеса.
По информации областного министерства образования и науки, Самарский университет победил в конкурсе пилотных проектов минобрнауки и минпромторга.
По проекту «Большие данные» на базе вуза создадут инжиниринговый центр мультикультурных и мультимодальных хранилищ данных. Он нужен для сканирования, распознавания и оцифровки документов всех форматов. Также с его помощью можно будет создавать, хранить и работать с электронными архивами данных разнородной структуры, включая 3D-моделирование. Услугами центра смогут воспользоваться промышленные предприятия и крупные IT-компании.
В Поволжском государственном университете сервиса инжиниринговый центр уже работает. Он является базой для развития научных исследований и разработок, освоения новых технологий, привлечения специалистов науки, образования и бизнеса.
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