11 сентября 2018 года,
22:07
$ 69.87    80.67   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
За кого болеть на ЧМ-2018 в Самаре
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
ЧМ-2018
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

На базе Самарского университета откроется инжиниринговый центр

Во вторник, 11 сентября, в Самарской губернской думе прошло заседание комитета по образованию и науке. На нем обсудили создание и деятельность в регионе инжиниринговых центров.

По информации областного министерства образования и науки, Самарский университет победил в конкурсе пилотных проектов минобрнауки и минпромторга.

По проекту «Большие данные» на базе вуза создадут инжиниринговый центр мультикультурных и мультимодальных хранилищ данных. Он нужен для сканирования, распознавания и оцифровки документов всех форматов. Также с его помощью можно будет создавать, хранить и работать с электронными архивами данных разнородной структуры, включая 3D-моделирование. Услугами центра смогут воспользоваться промышленные предприятия и крупные IT-компании.

В Поволжском государственном университете сервиса инжиниринговый центр уже работает. Он является базой для развития научных исследований и разработок, освоения новых технологий, привлечения специалистов науки, образования и бизнеса. 
Дата: 11 сентября 2018 , 15:15
158
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Лучшего таксиста Самары выбрали с помощью секундомера и стакана с водой
11 сентября 2018
199
Лучшего таксиста Самары выбрали с помощью секундомера и стакана с водой
no photo
11 сентября 2018
170
Детей-инвалидов, которые не живут в общежитиях, обеспечат двухразовым питанием
Шестой кассационный суд откроется не позднее 1 октября 2019 года
11 сентября 2018
384
Шестой кассационный суд откроется не позднее 1 октября 2019 года
Открылся новый маршрут из Самары в Зольное
11 сентября 2018
162
Открылся новый маршрут из Самары в Зольное
На базе Самарского университета откроется инжиниринговый центр
11 сентября 2018
158
На базе Самарского университета откроется инжиниринговый центр
В этом году в Самаре откроют четыре детских сада
11 сентября 2018
262
В этом году в Самаре откроют четыре детских сада
У Самары появилась своя мини-футбольная команда в Суперлиге
11 сентября 2018
188
У Самары появилась своя мини-футбольная команда в Суперлиге
Политех вошел в ТОП-50 лучших российских вузов
11 сентября 2018
219
Политех вошел в ТОП-50 лучших российских вузов
«Блошиный рынок» у «Буревестника»: за и против
11 сентября 2018
278
«Блошиный рынок» у «Буревестника»: за и против
Лента новостей
11 сентября 2018 , 18:58
199
Лучшего таксиста Самары выбрали с помощью секундомера и стакана с водой
 Он получил 50 тысяч рублей и возможность поехать в Сочи.
11 сентября 2018 , 17:29
170
Детей-инвалидов, которые не живут в общежитиях, обеспечат двухразовым питанием
Депутаты предложили внести изменение в закон «Об образовании в Самарской...
11 сентября 2018 , 16:35
384
Шестой кассационный суд откроется не позднее 1 октября 2019 года
Как ранее писал  sgpress . ru , его разместят в высотку у Крымской площади, которую...
11 сентября 2018 , 15:23
162
Открылся новый маршрут из Самары в Зольное
На Волге появилась еще одна регулярная скоростная линия - от речного вокзала Самары до поселка...
11 сентября 2018 , 15:15
158
На базе Самарского университета откроется инжиниринговый центр
Во вторник, 11 сентября, в Самарской губернской думе прошло заседание комитета по образованию и...
11 сентября 2018 , 15:10
188
У Самары появилась своя мини-футбольная команда в Суперлиге
На паркете «МТЛ Арены» в высшем эшелоне чемпионата страны дебютировала новая...
11 сентября 2018 , 15:13
262
В этом году в Самаре откроют четыре детских сада
Три из них находятся в Крутых Ключах и Волгаре.
11 сентября 2018 , 12:32
219
Политех вошел в ТОП-50 лучших российских вузов
Университет стал одним из лучших по техническим и естественно-научным направлениям, а также...
11 сентября 2018 , 11:01
278
«Блошиный рынок» у «Буревестника»: за и против
У бывшего стадиона «Буревестник» уже долгое время работает блошиный рынок....
11 сентября 2018 , 10:48
219
Бунт юных и «Сказки Пушкина». Как прошли театральные фестивали для детей и молодежи в «СамАрте»
Проведение «Золотой репки» в этом году стало неожиданностью, ведь фестиваль проходит...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Цветочные кареты и ретро-авто. Как в Самаре пройдет Фестиваль цветов
21 августа 2018
2784
Цветочные кареты и ретро-авто. Как в Самаре пройдет Фестиваль цветов
В этом году он возвращается на свою традиционную площадку - в Струковский сад, открытый после...
В Самаре ограничат движение на пересечении Вольской и Ново-Вокзальной
15 августа 2018
2248
В Самаре ограничат движение на пересечении Вольской и Ново-Вокзальной
Это связано с ремонтом теплотрассы.
“Крылья Советов
27 августа 2018
1867
“Крылья Советов" предложили футболисту Йоану Молло вернуться в Самару
По информации sgpress.ru, клуб ведет переговоры с французским полузащитником. 
На выборах губернатора Самарской области лидирует Дмитрий Азаров
9 сентября 2018
1701
На выборах губернатора Самарской области лидирует Дмитрий Азаров
По данным на 23.30 он набрал 77.54% процентов голосов.
День города в Самаре. Как это будет
3 сентября 2018
1345
День города в Самаре. Как это будет
В понедельник, 3 сентября, в мэрии Самары рассказали о том, как город будет праздновать свое...
Выходные в Самаре: концерт на площади и экскурсия о Горьком
17 августа 2018
1223
Выходные в Самаре: концерт на площади и экскурсия о Горьком
Третий месяц лета преодолел свой «экватор». 
В галерее «Виктория» откроется выставка работ учеников Самарской Школы Авангарда
13 августа 2018
494
В галерее «Виктория» откроется выставка работ учеников Самарской Школы Авангарда
14 августа галерея «Виктория» приглашает на выставку молодых художников.
Мимо Жигулевского пивзавода и площади Славы пробегут около 5000 спортсменов
13 августа 2018
825
Мимо Жигулевского пивзавода и площади Славы пробегут около 5000 спортсменов
Маршрут самарского марафона на Кубок Главы пройдет вдоль Волги.
Завтра открывается продажа билетов на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»
13 августа 2018
460
Завтра открывается продажа билетов на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»
Игра пройдет на «Самара Арене» в воскресенье, 19 августа, в 17:30.
14 августа 2018
440
Житель Самарской области шесть лет держал в плену двух человек
Он заставлял мужчин работать на стройках и присваивал их зарплаты.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
ЧМ-2018
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.