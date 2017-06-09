На Заводском шоссе в Самаре появится велодорожка

На Заводском шоссе меняют инженерные коммуникации, дорожное полотно, а также устанавливают осветительные приборы. Помимо этого, на отремонтированном участке появится велосипедная дорожка и будут созданы все необходимые условия для работы общественного транспорта. В том числе, проезжая часть станет в два раза шире – будет организовано четырехполосное движение, по две полосы в каждую сторону. Также сейчас заканчивается проектирование второго участка Заводского шоссе от улицы XXII Партсъезда до улицы Земеца, общая протяженность которого составит чуть больше 3 километров.Глава Самары дал поручение ускорить темпы работ на Заводском шоссе и отметил, что реконструкция не только сделает передвижение по магистрали более комфортным, но и повысит инвестиционную привлекательность этого района города.