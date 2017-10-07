На Южном шоссе подсветят стелу «Самара»
По поручению главы Самары Олега Фурсова благоустроено Южное шоссе. Работы выполнили в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Теперь вид «южных ворот» радует и жителей, и гостей города.
7000 растений
Раньше на разделительной полосе Южного шоссе торговали стройматериалами. Хорошо просматриваемый участок был заставлен неказистыми постройками, замусорен. Ситуация начала меняться, когда территорию передали в хозяйственное ведение муниципальному предприятию «Самараводоканал».
В июле 2016 года предприятие, выступая заказчиком работ, объявило аукцион на благоустройство Южного шоссе - от разделения проезжей части у поста ДПС до слияния по направлению к Уральскому шоссе. Стоимость - чуть более 51 млн рублей. По результатам конкурса подрядчиком стало ООО «Самарский агрономический дизайн» («САД»). Оно провело масштабное озеленение разделительной полосы длиной 1,1 км на площади почти 4 гектара.
Агроном-дизайнер Мария Кушаева рассказала, что с территории вывезли строительный мусор, старый грунт, который заменили слоем чернозема. Затем в соответствии с проектом высадили около 1000 деревьев и около 6000 кустарников.
- Растения старались выбирать выносливые, привычные к нашему климату, - пояснила Мария Кушаева. - Из деревьев это рябины, липы, пирамидальные тополя, березы, боярышник, каштаны, голубые ели и туи. Из кустарников на участке появились спиреи трех видов, барбарисы, гортензии, дерен белый, пузыреплодники и можжевельник. Еще посадили цветы - бархотки и петуньи.
Подрядчик также засеял территорию газонной травой. Разделительная полоса находится на открытом месте, влага быстро испаряется. Чтобы не возникло проблем с питанием зелени, устроили систему автоматического полива. Также с правой стороны по направлению к Южному мосту на этом участке магистрали полностью заменили бортовой камень.
Цвета флага
До конца октября эта же подрядная организация занимается гарантийным содержанием зеленого участка на Южном шоссе. По словам Марии Кушаевой, не все деревья пережили первую зиму, их заменили новыми саженцами. Весной, летом, осенью за деревьями и кустарниками тщательно ухаживали: рыхлили землю вокруг них, вносили удобрения, чтобы они укрепились. Траву регулярно косили, боролись с сорняками.
В ближайшие дни территорию начнут готовить ко второй зиме. Предстоит законсервировать систему автополива. А растения обретут «стрижки» - геометрические формы. Например, каштаны станут квадратными, липы - треугольными, рябины - шарами. Некоторые деревья поставят на растяжки, то есть закрепят, чтобы они сильно не раскачивались от ветра и не сломались.
Прошедшим летом в начале разделительной полосы установили конструкцию «Самара», которая приветствует въезжающих в наш город. Она держится на прочном фундаменте, облицованном плиткой. В большие белые металлические буквы с синими вставками из поликарбоната вмонтированы кашпо, где в 2018 году посадят яркие красные петуньи. Красный, синий, белый - вместе они составляют цвета российского флага.
Конструкция «Самара» оснащена светодиодной подсветкой (более 70 прожекторов), а значит, ее будет видно издалека и в темное время суток. Вот-вот буквы подключат к электроэнергии, и они засветятся.
- Мы контролировали работу подрядной организации на каждом этапе. Она согласовывала с нами каждое решение, - рассказал директор МП «Самараводоканал» Сергей Русин. - Благоустройство выполнено качественно, разделительная полоса выглядит красиво, необычно.
7000 растений
Раньше на разделительной полосе Южного шоссе торговали стройматериалами. Хорошо просматриваемый участок был заставлен неказистыми постройками, замусорен. Ситуация начала меняться, когда территорию передали в хозяйственное ведение муниципальному предприятию «Самараводоканал».
В июле 2016 года предприятие, выступая заказчиком работ, объявило аукцион на благоустройство Южного шоссе - от разделения проезжей части у поста ДПС до слияния по направлению к Уральскому шоссе. Стоимость - чуть более 51 млн рублей. По результатам конкурса подрядчиком стало ООО «Самарский агрономический дизайн» («САД»). Оно провело масштабное озеленение разделительной полосы длиной 1,1 км на площади почти 4 гектара.
Агроном-дизайнер Мария Кушаева рассказала, что с территории вывезли строительный мусор, старый грунт, который заменили слоем чернозема. Затем в соответствии с проектом высадили около 1000 деревьев и около 6000 кустарников.
- Растения старались выбирать выносливые, привычные к нашему климату, - пояснила Мария Кушаева. - Из деревьев это рябины, липы, пирамидальные тополя, березы, боярышник, каштаны, голубые ели и туи. Из кустарников на участке появились спиреи трех видов, барбарисы, гортензии, дерен белый, пузыреплодники и можжевельник. Еще посадили цветы - бархотки и петуньи.
Подрядчик также засеял территорию газонной травой. Разделительная полоса находится на открытом месте, влага быстро испаряется. Чтобы не возникло проблем с питанием зелени, устроили систему автоматического полива. Также с правой стороны по направлению к Южному мосту на этом участке магистрали полностью заменили бортовой камень.
Цвета флага
До конца октября эта же подрядная организация занимается гарантийным содержанием зеленого участка на Южном шоссе. По словам Марии Кушаевой, не все деревья пережили первую зиму, их заменили новыми саженцами. Весной, летом, осенью за деревьями и кустарниками тщательно ухаживали: рыхлили землю вокруг них, вносили удобрения, чтобы они укрепились. Траву регулярно косили, боролись с сорняками.
В ближайшие дни территорию начнут готовить ко второй зиме. Предстоит законсервировать систему автополива. А растения обретут «стрижки» - геометрические формы. Например, каштаны станут квадратными, липы - треугольными, рябины - шарами. Некоторые деревья поставят на растяжки, то есть закрепят, чтобы они сильно не раскачивались от ветра и не сломались.
Прошедшим летом в начале разделительной полосы установили конструкцию «Самара», которая приветствует въезжающих в наш город. Она держится на прочном фундаменте, облицованном плиткой. В большие белые металлические буквы с синими вставками из поликарбоната вмонтированы кашпо, где в 2018 году посадят яркие красные петуньи. Красный, синий, белый - вместе они составляют цвета российского флага.
Конструкция «Самара» оснащена светодиодной подсветкой (более 70 прожекторов), а значит, ее будет видно издалека и в темное время суток. Вот-вот буквы подключат к электроэнергии, и они засветятся.
- Мы контролировали работу подрядной организации на каждом этапе. Она согласовывала с нами каждое решение, - рассказал директор МП «Самараводоканал» Сергей Русин. - Благоустройство выполнено качественно, разделительная полоса выглядит красиво, необычно.
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