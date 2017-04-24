На Волжском шоссе в Самаре оставят по две полосы для движения

На данный момент на Волжском шоссе на участке от Красноглинского шоссе до улицы Демократической уложили нижний слой асафальтобетонного покрытия и частично установили опоры освещения.Как сообщили sgpress.ru в министерстве транспорта Самарской области, в 2017 году предстоят работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, завершение установки опор освещения, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, установка автобусных остановок. Также предусмотрено уширение проезжей части с устройством разделительной полосы. Число полос движения останется прежним – четыре, по две в каждую стороны.Что касается ремонта участка Волжского шоссе от улицы Демократической до Московского шоссе, то его планируют начать в ближайшее время. В рамках работ предусмотрен ремонт проезжей части, устройство тротуаров. Помимо этого, дорогу также расширят за счет разделительной полосы, появятся новые остановки. Стоит добавить, что проектом предусмотрены и велодорожки.По данным минтранса, завершение работ по государственному контракту на обоих участках запланировано на 31 октября 2017 года.