На Волжском шоссе сегодня утром произошло ДТП с участием четырех авто

По словам очевидцев, 37-летняя женщина-водитель за рулём легковой машины Hyundai Getz ехала по Волжскому шоссе и не справилась с управлением. Иномарка «вылетела» на встречную полосу, где столкнулась лоб в лоб с автомобилем Hyundai NF под управлением 38-летнего мужчины. От удара первая машина отлетела в Renault, а вторая врезалась в Ладу Калину, которая двигалась во встречном направлении.По неофициальным неподтвержденным данным, пострадали предполагаемая виновница аварии и 9-летний ребёнок, находившийся в том же автомобиле.UPD: Информацию о деталях аварии и количестве пострадавших подтвердили в ГУ МВД по Самарской области.