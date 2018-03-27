На Вольской у больницы Семашко планируют сделать парковочные карманы

Жители Самары обратились к руководству больницы Семашко с просьбой организовать стоянку на территории медицинского учреждения. Причиной стала постоянная пробка по улице Вольской из-за большого количества припаркованного транспорта.

Главный врач больницы Яков Резников пояснил, что обустроить общедоступную парковку на территории не представляется возможным. Во дворе медучреждения может находиться только транспорт, владелец которого получил временный или постоянный пропуск.



Как стало известно sgpress.ru, департамент городского хозяйства и экологии Самары разработал проект капитального ремонта улицы Вольской на участке от улицы XXII Партсъезда до улицы Каховской. Он получил положительное заключение государственной экспертизы.

- Капитальный ремонт улицы Вольской начнется при наличии соответствующего финансирования. Во время работ у больницы Семашко появятся парковочные карманы, - уточнили представители департамента.