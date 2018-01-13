На Волге замерять толщину льда не будут

Это связано с неблагоприятной ледовой обстановкой.



Поисково-спасательная служба не будет проводить мониторинг толщины льда на акватории Волги из-за многочисленных торосов и промоин. Лед имеет неоднородную структуру и покрыт глубокими трещинами. Сейчас толщина льда на Волге в районе с наибольшими глубинами составляет от 5 до 10 сантиметров, а около берега - от 8 до 20.