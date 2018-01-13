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На Волге замерять толщину льда не будут

Это связано с неблагоприятной ледовой обстановкой.

Поисково-спасательная служба не будет проводить мониторинг толщины льда на акватории Волги из-за многочисленных торосов и промоин. Лед имеет неоднородную структуру и покрыт глубокими трещинами. Сейчас толщина льда на Волге в районе с наибольшими глубинами составляет от 5 до 10 сантиметров, а около берега - от 8 до 20. 
Дата: 13 января 2018 , 16:25
294
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: пресс-служба ПСС по Самарской области
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