На Волге судно на воздушной подушке столкнулось со снегоходом

Как сообщают в «Самарском речном пассажирском предприятии», на 1730 км Волги (Рождественская воложка) произошло столкновение судна на воздушной подушке «Хивус-8», принадлежащего предприятию, со снегоходом. В момент столкновения на борту СВП находились водитель и четыре пассажира.Сообщается, что никто не пострадал.