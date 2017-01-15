На Волге около села Ягодное рыбаку потребовалась помощь спасателей

По данным региональной ПСС, на Волге около села Ягодное мужчина возвращался с рыбалки на снегоходе, но его транспорт сломался.В 16.44 на поиски рыбака были отправлены спасатели, которые добрались до села на автомобиле. Дальнейшие поиски в русле Волги проходили на снегоходе. В 19.02 мужчину обнаружили и благополучно доставили до берега.