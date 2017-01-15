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На Волге около села Ягодное рыбаку потребовалась помощь спасателей

Инцидент произошел 13 января.

По данным региональной ПСС, на Волге около села Ягодное мужчина возвращался с рыбалки на снегоходе, но его транспорт сломался.

В 16.44 на поиски рыбака были отправлены спасатели, которые добрались до села на автомобиле. Дальнейшие поиски в русле Волги проходили на снегоходе. В 19.02 мужчину обнаружили и благополучно доставили до берега. 
Дата: 14 января 2017 , 12:18
337
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: pssso.ru
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