На Волге двое мужчин на снегоходе ушли под воду

Как сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области, к месту происшествия были направлены 3 спасателя на СВП «Гепард». К моменту подхода спасателей очевидцам удалось вытащить на берег одного из пострадавших, второго сильным течением относило в сторону Новокуйбышевского пляжа. Сообщается, что второго пострадавшего подняли на борт в состоянии сильного переохлаждения. В 23:55 на берегу Новокуйбышевского пляжа пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи.