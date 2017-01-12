На Стара-Загоре ликвидировано шесть незаконных рекламных конструкций
Даже во время новогодних каникул муниципалитет продолжал работу по выявлению незаконных рекламных конструкций. За этот период были демонтированы и направлены на утилизацию шесть больших щитов c улицы Стара-Загора.
Начальник отдела комитета по наружной рекламе департамента городского хозяйства и экологии Анатолий Швалев во время планового объезда рассказал, как проводится эта работа.
- Незаконные рекламные конструкции убирают с улиц по четкому регламенту. Представители нашего комитета выявляют подобные объекты, выдают владельцам предписания о демонтаже. Если не удается найти собственника рекламы и обязать его убрать щит, эту работу берет на себя наша структура. После демонтажа все конструкции хранятся на базе подрядной организации. В течение месяца владелец может заявить о своих правах. В противном случае щиты отправляют на утилизацию, проще говоря, разрезают и сдают на металлолом. Так мы частично компенсируем расходы на демонтаж, хранение и так далее, которые несет бюджет, - говорит Анатолий Швалев.
Корреспондент «СГ» вместе с сотрудниками комитета побывала на одной из баз, где хранятся «забытые» владельцами щиты, еще недавно «украшавшие» облик Самары. Несколько из них бригада подрядчика на месте распилила на части. Представители департамента городского хозяйства и экологии заверили, что после этой процедуры металл отправится на переработку.
- Это необходимо, чтобы незаконная реклама не возвращалась на самарские улицы, - считает Анатолий Швалев. - Нельзя допускать «круговорота» несанкционированных объектов в городской черте, поэтому щиты подлежат полному уничтожению.
К слову, конструкции распиливаются не меньше, чем на четыре части, так что шансов на восстановление нет.
Анатолий Швалев подчеркнул, что установленным владельцам незаконных рекламных конструкций предъявляются требования возместить городской казне финансовые убытки по демонтажу. В полицию в обязательном порядке отправляются отчеты о размещении незаконной рекламы. Исходя из этой информации, правоохранители выписывают протоколы об административных правонарушениях. Например, в прошлом году было составлено 135 протоколов.
Если суд принимает сторону муниципалитета, что происходит довольно часто, индивидуальным предпринимателям приходится платить штрафы до 300 тысяч рублей, юридическим лицам - от 500 тысяч до 1 миллиона. По словам Швалева, в большинстве случаев речь идет именно о нарушителях-компаниях.
По сведениям комитета по наружной рекламе департамента городского хозяйства и экологии, в настоящее время план демонтажа насчитывает свыше 200 объектов. На снос каждого из них уже есть соответствующие предписания.
Начальник отдела комитета по наружной рекламе департамента городского хозяйства и экологии Анатолий Швалев во время планового объезда рассказал, как проводится эта работа.
- Незаконные рекламные конструкции убирают с улиц по четкому регламенту. Представители нашего комитета выявляют подобные объекты, выдают владельцам предписания о демонтаже. Если не удается найти собственника рекламы и обязать его убрать щит, эту работу берет на себя наша структура. После демонтажа все конструкции хранятся на базе подрядной организации. В течение месяца владелец может заявить о своих правах. В противном случае щиты отправляют на утилизацию, проще говоря, разрезают и сдают на металлолом. Так мы частично компенсируем расходы на демонтаж, хранение и так далее, которые несет бюджет, - говорит Анатолий Швалев.
Корреспондент «СГ» вместе с сотрудниками комитета побывала на одной из баз, где хранятся «забытые» владельцами щиты, еще недавно «украшавшие» облик Самары. Несколько из них бригада подрядчика на месте распилила на части. Представители департамента городского хозяйства и экологии заверили, что после этой процедуры металл отправится на переработку.
- Это необходимо, чтобы незаконная реклама не возвращалась на самарские улицы, - считает Анатолий Швалев. - Нельзя допускать «круговорота» несанкционированных объектов в городской черте, поэтому щиты подлежат полному уничтожению.
К слову, конструкции распиливаются не меньше, чем на четыре части, так что шансов на восстановление нет.
Анатолий Швалев подчеркнул, что установленным владельцам незаконных рекламных конструкций предъявляются требования возместить городской казне финансовые убытки по демонтажу. В полицию в обязательном порядке отправляются отчеты о размещении незаконной рекламы. Исходя из этой информации, правоохранители выписывают протоколы об административных правонарушениях. Например, в прошлом году было составлено 135 протоколов.
Если суд принимает сторону муниципалитета, что происходит довольно часто, индивидуальным предпринимателям приходится платить штрафы до 300 тысяч рублей, юридическим лицам - от 500 тысяч до 1 миллиона. По словам Швалева, в большинстве случаев речь идет именно о нарушителях-компаниях.
По сведениям комитета по наружной рекламе департамента городского хозяйства и экологии, в настоящее время план демонтажа насчитывает свыше 200 объектов. На снос каждого из них уже есть соответствующие предписания.
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