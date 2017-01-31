На Самарскую область надвигаются снегопады

Как сообщают в Приволжском УГМС, с начала февраля в большинстве районов губернии ожидается небольшой и умеренный снег, слабые метели и усиление ветра. Температура воздуха уже завтра вечером должна приблизиться к климатической норме. Сообщается, что завтра днем температура воздуха составит от -9 до -14 градусов, а ночью столбик термометра опустится до отметки в -22 градуса мороза.