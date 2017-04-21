На Самарском ж/д вокзале открыли выставку Третьяковской галереи

20 апреля ОАО «РЖД» и Третьяковская галерея запустили совместный проект «Оттепель» на российских вокзалах.



Экспозиции созданы по мотивам одноименной выставки в Третьяковской галерее в Москве. Выставка представляет собой единую инсталляцию в стиле советского модернизма 1960-х, посвященную достижениям в области космоса и атомной энергетики. Картины выставлены в пяти смысловых разделах - «Лучший город Земли», «Международные отношения», «Новый быт», «Освоение» и «Атом - космос».



В самарскую выставку вошли около 30 репродукций живописных работ. Как уточнили sgpress.ru в КбшЖД, экспозицию разместили в выставочном пространстве на 1 этаже, расположенном возле выхода на 1 платформу. В Самаре выставка будет работать до 19 августа.



Добавим, подобные экспозиции открыты также в залах Ленинградского и Ярославского вокзалов в Москве, в Кирове, Казани, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Новосибирске, Адлере, Ростове и Челябинске.



Вход свободный, 0+.