На Самарском стадионе готова половина кровли

На прошлой неделе на «Самара Арене» установили 48-й и 49-й кровельные блоки.



Это огромные металлические полудуги, формирующие космический облик арены. Всего их будет 96, то есть на данный момент смонтирована половина крыши.



Установку кровельных конструкций начали еще в конце марта прошлого года, а завершить планируется летом 2017 года. Если за календарный год с марта 2016 года по февраль 2017 года в Самаре было смонтировано 4,5 тысяч тонн основных металлоконструкций, то только за март этого года – 2 тысячи тонн.



В июне начнутся работы по устройству газона, поэтому строители сменят технологию установки оставшихся монтажных блоков. Если сейчас их монтируют краны, стоящие на поле, то с лета сборка будет осуществляться с внешней стороны стадиона.