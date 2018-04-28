На «Самара Арену» зашли первые болельщики

Ожидается, что стадион посетят 15 тысяч болельщиков. Их начали пускать на стадион в 15:00.Для фанатов будет также подготовлена развлекательная концертная программа. Болельщики смогут посоревноваться с самарскими футболистами в сдаче норм ГТО, продемонстрировать класс в набивании мяча и «гигантском кикере», сделать селфи на фоне нового стадиона в компании талисмана Чемпионата мира по футболу волка Забиваки и талисмана самарского клуба крыса Лютика.На площадках будут работать вокалисты молодежных групп «Карица», «Экватор», «Беллини». Перед пришедшими выступят федерация черлидинга и Государственный волжский русский народный хор. Кроме того, болельщики примут участие в «пиксель-шоу». На сиденьях будут разложены цветные листы. Когда болельщики их поднимут, трибуна окрасится в цвета российского флага .Права первого удара по мячу удостоены заслуженные ветераны ПФК «КС» Андрей Каряка, Валерьян Панфилов и Равиль Аряпов. Новой традицией на «Самара Арене» станет акция «Пять секунд до матча». Болельщики будут вести обратный отсчет до свистка судьи.После в небе над «Самарой Ареной» прогремит праздничный салют.Также на «Самара Арене» будут открыты точки общественного питания.