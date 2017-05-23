На «Самара Арену» начали завозить сэндвич-панели

Как сообщает пресс-служба АО «Теплант» со ссылкой на гендиректора предприятия Юрия Вертопрахова, установка панелей при должной подготовке площадки и специалистов займет 4-5 дней.Панели с минераловатным утеплителем могут выполнять еще и функцию противопожарных перегородок. Их появление в проекте спортсооружения не изменит общих конструкций самарского стадиона.