На «Самара Арене» во время матчей будут дежурить 11 бригад «скорой помощи»
Подготовка региональных медицинских служб к играм ЧМ-2018 в самом разгаре.
В настоящее время определены 12 потенциальных объектов Самары, на которых в период ЧМ-2018 присутствие медицинских работников обязательно. Это гостиницы, тренировочные площадки, стадион «Самара Арена» и площадь Куйбышева, на которой состоится Фестиваль болельщиков.
На всех объектах установят стационарные медицинские пункты, за которыми закрепят мобильные бригады врачей. «Самара Арену» будет обслуживать рекордное число врачей - медпункты разместят на каждом уровне стадиона. Они предусмотрены для болельщиков, делегаций FIFA, спортсменов и почетных гостей. Также по периметру стадиона рассредоточат машины «скорой помощи» на случай необходимости транспортировки пострадавших в больницу. Во время матчей на стадионе будут дежурить не меньше 11 автомобилей.
В настоящее время определены 12 потенциальных объектов Самары, на которых в период ЧМ-2018 присутствие медицинских работников обязательно. Это гостиницы, тренировочные площадки, стадион «Самара Арена» и площадь Куйбышева, на которой состоится Фестиваль болельщиков.
На всех объектах установят стационарные медицинские пункты, за которыми закрепят мобильные бригады врачей. «Самара Арену» будет обслуживать рекордное число врачей - медпункты разместят на каждом уровне стадиона. Они предусмотрены для болельщиков, делегаций FIFA, спортсменов и почетных гостей. Также по периметру стадиона рассредоточат машины «скорой помощи» на случай необходимости транспортировки пострадавших в больницу. Во время матчей на стадионе будут дежурить не меньше 11 автомобилей.
Как рассказал директор ГБУ «Самарская станция скорой медицинской помощи» Вячеслав Малахов, в рамках подготовки к чемпионату производится замена старых автомобилей. В 2016 году служба получила 10 новых машин. Cейчас в распоряжении станции 110 транспортных средств.
Закупка машин продолжится и в этом году. Новые автомобили «скорой помощи» распределят между городской станцией и стационарами медучреждений. Также к чемпионату мира по футболу в арсенале оперативной службы будет 11 реанимобилей. Часть из них уже закупили.
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