На «Самара Арене» в 1/8 финала ЧМ-2018 сыграют Мексика и Бразилия

Определились участники 1/8 финала Чемпионата мира по футболу, который пройдет в Самаре. В наш город приедут сборные Бразилии и Мексики. Последние вышли из своей группы со второго места благодаря неожиданному поражению Германии от Южной Кореи. Бразильцы же не испытали особых проблем и заняли первое место в своем квартете, обыграв в последнем матче сборную Сербии.Игра между Мексикой и Бразилией начнется в 18:00 в понедельник, 2 июля.