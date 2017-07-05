На «Самара Арене» установлены две мачты освещения из четырнадцати

На стройплощадке стадиона к ЧМ-2018 задействовано чуть менее 2 тысяч человек.



Как сообщает компания-заказчик «Спорт-Инжиниринг», около четверти рабочих заняты на монтаже металлоконструкций, остальные - на отделке, монолитных работах, устройстве стен и перегородок. Идут работы по входным группам, установлено две из 14 мачт освещения.



Как сообщает компания-заказчик «Спорт-Инжиниринг», около четверти рабочих заняты на монтаже металлоконструкций, остальные - на отделке, монолитных работах, устройстве стен и перегородок. Идут работы по входным группам, установлено две из 14 мачт освещения.