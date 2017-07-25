На «Самара Арене» установлены 94 блока консолей купола из 96
На стадионе завершается монтаж основных металлоконструкций.
На сегодняшний день уже установлено 94 блока консолей из 96. Сейчас уже начались подготовительные работы по благоустройству на прилегающей территории – сносятся старые помещения радиоцентра, выравнивается площадка, вывозится мусор. По информации подрядчика, готовность стадиона составляет более 70%.
На сегодняшний день уже установлено 94 блока консолей из 96. Сейчас уже начались подготовительные работы по благоустройству на прилегающей территории – сносятся старые помещения радиоцентра, выравнивается площадка, вывозится мусор. По информации подрядчика, готовность стадиона составляет более 70%.
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