На «Самара Арене» установили седьмую консоль купола

Мощные кровельные консоли складываются из трех крупных блоков, последовательная сварка которых происходит на высоте. С инженерно-строительной точки зрения это крайне сложный процесс.Как сообщает компания-заказчик "Спорт Инжиниринг", 29 декабря была установлена седьмая консоль. Уже к середине мая следующего года все 32 консоли должны занять свои места.