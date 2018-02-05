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На «Самара Арене» смонтировали козырьки над зрительскими трибунами

Сейчас рабочие начинают укладку поликарбонатного покрытия.

По данным компании «Спорт-Инжиниринг», на стадионе «Самара Арена» продолжается установка зрительских кресел. Сейчас их начали ставить не только на верхних, но и на нижних ярусах. Завершен монтаж короба для первого информационного табло, монтаж второго выполнен на 10%. Над трибунами смонтировали козырьки. На куполе стадиона рабочие-верхолазы укладывают второй слой кровли. 

Дата: 5 февраля 2018 , 13:14
515
Автор текста: Ксения Кармазина
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