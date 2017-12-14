На «Самара Арене» проводят работы по отделке помещений



































































Подтрибунные помещения трибуны А. Выход на поле





В настоящее время на стадионе завершаются работы по черновой отделке части помещений, в других ведется чистовая отделка. Уже завершены работы по устройству подводящих инженерных сетей.Также сейчас идут работы по монтажу кровли и последних металлоконструкций козырьков купола, а трибуны готовят к установке кресел.