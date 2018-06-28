На «Самара Арене» планируют организовать академию футбола

Стадион «Самара Арена» будет передан региону. По словам врио министра спорта региона Дмитрия Шляхтина, произойдет это ближе к Новому году.



«Самара Арена» станет домашним полем для «Крыльев Советов», которые вернулись в премьер-лигу. Это, конечно, не единственный вариант его использования. Когда специалисты проектировали объект, то предусмотрели дополнительные опции, которые помогут в дальнейшем приносить хорошую прибыль.



Естественно, для этого потребуется грамотный менеджмент.



- Мы планировали открыть на базе стадиона школу танцев. Также у нас в городе нет такого спортивного комплекса, где можно было развивать различные направления для детей. Можно создать академиюфутбола. Рядом со стадионом были запроектированы два футбольных поля, гостиничный комплекс, пищеблок, - пояснил Шляхтин.



Кроме того, некоторые площади можно сдавать в аренду. Для этого придется пересмотреть варианты эксплуатации стадиона. А пока здесь проходят одни из самых жарких матчей Чемпионата мира.



- Мы долго шли, долго готовились к этому празднику спорта. Все помнят, какие были проблемы со строительством, постоянно переносились сроки сдачи. Но теперь все позади. Мы ждем 1/8 и 1/4 турнира, - сказал министр.



Бывший нападающий «Крыльев» Ян Коллер отметил, что в Самаре очень красивый стадион и отличная атмосфера. По его мнению, грядущая игра с Испанией будет очень сложной и потребует от сборной нашей страны более качественной работы.