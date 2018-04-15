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На "Самара Арене" начали укладывать газон

12 большегрузов с травой прибыли на стадион накануне.

В субботу, 12 апреля, на "Самара Арене" начали укладывать газон. По сообщению компании-подрядчика ООО "ПСО Казань",  девять установок "искусственное солнце" будут подогревать его, чтобы трава как можно быстрее прижилась.

На укладку газона специалистам потребуется несколько дней. 


Видео ООО "ПСО Казань"

 

На стадионе "Самара Арена" укладывают газон. 📽 "ПСО "Казань" (При использовании информации, фото- и видеоматериалов ссылка на источник - ООО "ПСО "Казань" и автора обязательна) #газон #стадион #самараарена #самара #самара2018 #samara_today #samara_news #news #smr2018 #чм2018 #samara #psokazan #псоказань #строительство #архитектура #россия #россия2018 #fifa #фифа2018 #казань #саранск #подпишисьвзаимно #подписказаподписку #лайктайм #лайк #folowforfolow #follow4follow #like4like

Публикация от "ПСО "Казань" (@psokazan)

Дата: 14 апреля 2018 , 21:44
679
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: ООО "ПСО Казань"
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