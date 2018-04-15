В субботу, 12 апреля, на "Самара Арене" начали укладывать газон. По сообщению компании-подрядчика ООО "ПСО Казань", девять установок "искусственное солнце" будут подогревать его, чтобы трава как можно быстрее прижилась.На укладку газона специалистам потребуется несколько дней.