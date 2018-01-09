На "Самара Арене" монтируют оборудование для обогрева поля



Сверху каркас будет обтягиваться полимерной пленкой. Для обогрева будет создана внутренняя (в слоях поля) и наружная система отопления. Строители уже приступили к монтажу этого оборудования.



Также продолжается монтаж кровли стадиона – готово 42% от общего объема работ.



Кроме того, ведутся отделочные работы: устройство бетонной стяжки выполнено на 91,4%, укладка плитки – на 96,9%, шпаклевание стен – на 93,5%, укладка настенной плитки – на 84%, утепление стен и подтрибунного пространства – на 86,3 %.



За январские праздники рабочие смонтировали 7 371 погонных метров кабельных линий электроснабжения, 18 200 - кабелей связи и коммутационного оборудования, 830 - противопожарной сигнализации.

Как сообщили sgpress.ru в областном правительстве, площадь парника - более 8 000 квадратных метров. Его готовность сейчас - 40%.