На «Самара Арене» идет сборка третьего крана грузоподъемностью 350 тонн

Напомним, что космический образ стадиона создают гигантские консоли купола. По данным компании-заказчика стадионов к ЧМ-2018 "Спорт-Инжиниринг", на сегодняшний день установлено 55 блоков консолей из 96. Однако для формирования окончательного облика купола пространство между ними необходимо закрыть металлоконструкциями, в том числе и для последующего монтажа мембранного покрытия.Новый кран будет уже третьим задействованным при «забивке» межконсольного пространства, что позволит значительно ускорить процесс. Всего сейчас на стадионе при монтаже металлоконструкций работает 8 кранов большой грузоподъемности. Работы по монтажу консолей и заполнению пространства между ними должны закончиться летом 2017 года.