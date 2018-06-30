На Сабантуй в парке Гагарина пришли колумбийские болельщики

Гуляния проходят в парке Гагарина. Гости Сабантуя могут посмотреть концерт, потанцевать, поучаствовать в спортивных соревнованиях, попробовать на ярмарке национальные татарские блюда и купить изделия народного промысла.На сценах выступают татарские коллективы Самары и области, национальные коллективы народов, проживающих в регионе, гости из Татарстана.На Сабантуй в парке Гагарина даже заглянули гости из Колумбии, которым было интересно узнать культурные традиции разных народов. Их поприветствовал глава Самарской области Дмитрий Азаров. Кроме того, праздник посетила мэр Самары Елена Лапушкина.