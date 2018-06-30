На Сабантуй в парке Гагарина пришли колумбийские болельщики
В Самаре отмечают национальный татарский праздник.
Гуляния проходят в парке Гагарина. Гости Сабантуя могут посмотреть концерт, потанцевать, поучаствовать в спортивных соревнованиях, попробовать на ярмарке национальные татарские блюда и купить изделия народного промысла.
На сценах выступают татарские коллективы Самары и области, национальные коллективы народов, проживающих в регионе, гости из Татарстана.
На Сабантуй в парке Гагарина даже заглянули гости из Колумбии, которым было интересно узнать культурные традиции разных народов. Их поприветствовал глава Самарской области Дмитрий Азаров. Кроме того, праздник посетила мэр Самары Елена Лапушкина.
Гуляния проходят в парке Гагарина. Гости Сабантуя могут посмотреть концерт, потанцевать, поучаствовать в спортивных соревнованиях, попробовать на ярмарке национальные татарские блюда и купить изделия народного промысла.
На сценах выступают татарские коллективы Самары и области, национальные коллективы народов, проживающих в регионе, гости из Татарстана.
На Сабантуй в парке Гагарина даже заглянули гости из Колумбии, которым было интересно узнать культурные традиции разных народов. Их поприветствовал глава Самарской области Дмитрий Азаров. Кроме того, праздник посетила мэр Самары Елена Лапушкина.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
30 июня 2018
506
30 июня 2018
310
30 июня 2018
309
29 июня 2018
364
29 июня 2018
9793
29 июня 2018
443
30 июня 2018 , 16:14
506
В Самаре отмечают национальный татарский праздник
30 июня 2018 , 19:11
294
Чего нам ждать от соперников, которые с трудом пробились в плей-офф? Внезапно, за день до...
30 июня 2018 , 11:01
309
В минувший четверг в Городском пресс-центре состоялась пресс-конференция врио министра...
30 июня 2018 , 12:54
310
В пятницу, 29 июня, глава региона Дмитрий Азаров с рабочей поездкой посетил Сергиевский район....
29 июня 2018 , 20:51
364
В Пензенской области завершилась первая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря...
29 июня 2018 , 16:57
9793
30 июня и 1 июля на улице Куйбышева пройдет танцевальное шествие.
29 июня 2018 , 16:20
552
Заведения приняли 625 тысяч иностранцев.
29 июня 2018 , 16:04
629
К ноябрю этого года подготовят документы для проектирования улицы Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой
Подрядчика определят на торгах 23 июля.
29 июня 2018 , 15:54
443
13 автобусов едут от поселка Красная Глинка до станции метро «Кировская». В скором...
29 июня 2018 , 15:27
345
Сборные этих стран встретятся в понедельник, 2 июля, на «Самара Арене» в рамках 1/8...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
28 июня 2018
13636
На нем прилетели более 400 болельщиков.
29 июня 2018
9793
30 июня и 1 июля на улице Куйбышева пройдет танцевальное шествие.
19 июня 2018
8395
1
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
17 июня 2018
7980
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
2 июня 2018
7742
9
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
25 июня 2018
1510
Почти полтора месяца самарцы ждали лета. Синоптики разводили руками и говорили: «Ждите,...
9 июня 2018
1216
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
22 июня 2018
525
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018
829
В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
22 июня 2018
430
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.