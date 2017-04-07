На Ракитовском шоссе построят коллектор для выноса сточных вод
Об этом стало известно в ходе прямого эфира главы Самары Олега Фурсова на телеканале «Скат».
Отвечая на вопрос самарца, который пожаловался на постоянную лужу на участке Ракитовского шоссе от кольца улицы Магистральной до кольца 18 км Московского шоссе, мэр сказал, что на этом участке планируется построить водоотводные сооружения. Кроме того, в настоящее время есть проект строительства коллектора для выноса сточных и дождевых вод в Орлов овраг.
- Как только мы получим необходимое финансирование, такие сооружения будут построены, - сказал Олег Фурсов.
Отвечая на вопрос самарца, который пожаловался на постоянную лужу на участке Ракитовского шоссе от кольца улицы Магистральной до кольца 18 км Московского шоссе, мэр сказал, что на этом участке планируется построить водоотводные сооружения. Кроме того, в настоящее время есть проект строительства коллектора для выноса сточных и дождевых вод в Орлов овраг.
- Как только мы получим необходимое финансирование, такие сооружения будут построены, - сказал Олег Фурсов.
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