На Первомай в центре Самары запретят продавать алкоголь

В это время нельзя будет купить алкогольные напитки в границах улицы Вилоновской от Чапаевской до Галактионовской (нечётная сторона – дома № 13 – 21, чётная сторона – дома № 10 – 26); улицы Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской (нечётная сторона – дома № 97 – 45, чётная сторона – дома № 100 – 102а); улицы Красноармейской от Галактионовской до Чапаевской (нечётная сторона – дома № 17 – 41а, чётная сторона – дома № 12 – 30); улицы Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской (нечётная сторона – дома № 177 – 181, чётная сторона – дома № 176 – 210); улицы Молодогвардейской от Ленинградской до Студенческого переулка (нечётная сторона – дома № 55 – 151, чётная сторона – дома № 74 – 202).