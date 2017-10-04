На Парад Памяти в Самару пригласили представителей 22 государств

7 ноября по площади имени Куйбышева пройдут парадные расчеты не только субъектов ПФО но и Санкт-Петербурга, Ленинградской и Тюменской областей, Забайкальского края.На парад приглашены представители дипломатических миссий, иностранных посольств, которые в числе 22 государств были эвакуированы в «запасную столицу». Кроме того, свое согласие приехать уже в третий раз дал народный артист СССР и председатель комиссии по культуре Общественного совета при Министерстве обороны РФ Василий Лановой.Также 7 ноября на площади имени Куйбышева состоятся реконструкция битвы «Тихвинская операция» и старт автопробега «Три столицы - одна судьба» по маршруту Самара - Москва - Санкт-Петербург.