На Осипенко открыли новый уличный спорткомплекс
На этой неделе в Октябрьском районе появился новый спорткомплекс, где все желающие могут заниматься физкультурой на свежем воздухе.
Стритбольная площадка, гимнастическое оборудование и тренажеры установили около дома №18 на улице Осипенко. Ради безопасности юных спортсменов уложили защитное покрытие из резиновой крошки.
- Местные ребята любят играть в футбол, в баскетбол. Для тренировок детям нужно специально оборудованное пространство. Мы обратились к власти, и нас услышали, - говорит председатель ТСЖ Антонина Меркушева.
Спортплощадка стала популярной сразу после открытия. Дворовые команды немедленно организовали соревнования.
- Отличная площадка, мне нравится. Теперь будем собираться здесь с ребятами и оттачивать мастерство, - строит планы юный спортсмен Валерий Маврин.
Поболеть за дворовые команды и оценить состояние новой площадки пришел руководитель городского департамента физической культуры и спорта Виктор Анисатов.
- Обустроить новое место для занятий спортом помог «Росбанк». Работы проведены качественно. Это пример того, как социально ориентированный бизнес участвует в преображении городского пространства, - отметил Анисатов.
Всего в Самаре насчитывается более трехсот уличных спортивных площадок. По словам руководителя департамента, только за последние годы построено более ста универсальных объектов с искусственным покрытием. Все они в рабочем состоянии, пользуются популярностью.
- Занятия на спортивных площадках организуют тренеры по месту жительства. Летом работа идет особенно интенсивно. Это время активных тренировок и соревнований. Мы стремимся к тому, чтобы к здоровому образу жизни приобщилось как можно больше людей, - сказал Анисатов.
По словам заместителя главы администрации Октябрьского района Марины Кришталь, строительство спортивной площадки - только первый шаг в благоустройстве территории на улице Осипенко. В рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» ремонтные работы будут продолжены.
- Предусмотрены установка игровой площадки для детей, озеленение, обустройство пешеходных дорожек. Для жителей нашего района преображение этой общественной зоны очень важно. Комплексный план по благоустройству разработали вместе с ними, - отметила Кришталь.
В сентябре благоустройство площадки на улице Осипенко должно быть завершено.
Стритбольная площадка, гимнастическое оборудование и тренажеры установили около дома №18 на улице Осипенко. Ради безопасности юных спортсменов уложили защитное покрытие из резиновой крошки.
- Местные ребята любят играть в футбол, в баскетбол. Для тренировок детям нужно специально оборудованное пространство. Мы обратились к власти, и нас услышали, - говорит председатель ТСЖ Антонина Меркушева.
Спортплощадка стала популярной сразу после открытия. Дворовые команды немедленно организовали соревнования.
- Отличная площадка, мне нравится. Теперь будем собираться здесь с ребятами и оттачивать мастерство, - строит планы юный спортсмен Валерий Маврин.
Поболеть за дворовые команды и оценить состояние новой площадки пришел руководитель городского департамента физической культуры и спорта Виктор Анисатов.
- Обустроить новое место для занятий спортом помог «Росбанк». Работы проведены качественно. Это пример того, как социально ориентированный бизнес участвует в преображении городского пространства, - отметил Анисатов.
Всего в Самаре насчитывается более трехсот уличных спортивных площадок. По словам руководителя департамента, только за последние годы построено более ста универсальных объектов с искусственным покрытием. Все они в рабочем состоянии, пользуются популярностью.
- Занятия на спортивных площадках организуют тренеры по месту жительства. Летом работа идет особенно интенсивно. Это время активных тренировок и соревнований. Мы стремимся к тому, чтобы к здоровому образу жизни приобщилось как можно больше людей, - сказал Анисатов.
По словам заместителя главы администрации Октябрьского района Марины Кришталь, строительство спортивной площадки - только первый шаг в благоустройстве территории на улице Осипенко. В рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» ремонтные работы будут продолжены.
- Предусмотрены установка игровой площадки для детей, озеленение, обустройство пешеходных дорожек. Для жителей нашего района преображение этой общественной зоны очень важно. Комплексный план по благоустройству разработали вместе с ними, - отметила Кришталь.
В сентябре благоустройство площадки на улице Осипенко должно быть завершено.
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