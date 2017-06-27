На Ново-садовой после столкновения с иномаркой погиб мотоциклист
ДТП произошло около 18:30 в понедельник, 26 июня, в Промышленном районе Самары.
39-летний водитель автомобиля Хендэ ехал по улице Ново-Садовой со стороны Ново-Вокзальной в направлении улицы Советской Армии. По предварительной версии полицейских, при развороте иномарка въехала в двигавшийся по встречке мотоцикл Kawasaki.
От полученных в результате ДТП травм мотоциклист скончался на месте происшествия, водитель иномарки и двое его пассажиров в аварии не пострадали. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.
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27 июня 2017 , 00:04
самарчанка.
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