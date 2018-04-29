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На Ново-Вокзальной начали укладывать новый асфальт

В порядок приведут четыре километра дороги от Солнечной до Вольской.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, дорожное полотно ремонтируют большими «картами» (свыше 100 погонных метров). Вначале фрезеровали наиболее изношенное покрытие проезжей части - от Стара-Загоры до Вольской. За каждую смену рабочие подрядной организации срезали старую дорожную «одежду» на площади порядка 5 тысяч кв. м.

Теперь на подготовленное основание укладывается высокопрочная асфальтобетонная смесь толщиной пять сантиметров.
Всего же на улице Ново-Вокзальной планируют отремонтировать порядка 65 тысяч кв. м покрытия. По словам заместителя директора МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиля Халиуллова, ремонтироваться будет проезжая часть улицы с учетом подъездных карманов для общественного транспорта и привыканий поперечных улиц, если примыкающая дорога ранее не была отремонтирована либо гарантийный срок ее обслуживания закончился.

В среднем планируют укладывать по 3-5 тысяч кв. м асфальта в сутки. В зависимости от погодных условий возможны корректировки планов.

Срок окончания ремонта улицы Ново-Вокзальной намечен на конец второй декады мая. Гарантия на ремонт составит два года.
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Дата: 29 апреля 2018 , 18:59
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: samadm.ru
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