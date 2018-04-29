На Ново-Вокзальной начали укладывать новый асфальт

Как сообщает пресс-служба городской администрации, дорожное полотно ремонтируют большими «картами» (свыше 100 погонных метров). Вначале фрезеровали наиболее изношенное покрытие проезжей части - от Стара-Загоры до Вольской. За каждую смену рабочие подрядной организации срезали старую дорожную «одежду» на площади порядка 5 тысяч кв. м.Теперь на подготовленное основание укладывается высокопрочная асфальтобетонная смесь толщиной пять сантиметров.Всего же на улице Ново-Вокзальной планируют отремонтировать порядка 65 тысяч кв. м покрытия. По словам заместителя директора МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиля Халиуллова, ремонтироваться будет проезжая часть улицы с учетом подъездных карманов для общественного транспорта и привыканий поперечных улиц, если примыкающая дорога ранее не была отремонтирована либо гарантийный срок ее обслуживания закончился.В среднем планируют укладывать по 3-5 тысяч кв. м асфальта в сутки. В зависимости от погодных условий возможны корректировки планов.Срок окончания ремонта улицы Ново-Вокзальной намечен на конец второй декады мая. Гарантия на ремонт составит два года.