На Ново-Садовой после столкновения с иномаркой погиб мотоциклист

39-летний водитель автомобиля Хендэ ехал по улице Ново-Садовой со стороны Ново-Вокзальной в направлении улицы Советской Армии. По предварительной версии полицейских, при развороте иномарка въехала в двигавшийся по встречке мотоцикл Kawasaki.

От полученных в результате ДТП травм мотоциклист скончался на месте происшествия, водитель иномарки и двое его пассажиров в аварии не пострадали. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.