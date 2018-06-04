На Московском шоссе установили 17-метровую топиарную фигуру

На пересечении Московского шоссе и проспекта Масленникова появились герб Самары и надпись «Самара 2018». Длина фигуры - около 17 метров, высота букв - около 2 метров, а герба – около 5. Это самая большая топиарная фигура в городе.Всего на улицах уже установлены более 40 скульптурных композиций: «Летящий мяч», «Мяч на волнах», «Самара в сердце», «Матрешка», "Бутса с мячом".