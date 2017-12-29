На Московском шоссе сегодня вечером ограничат движение транспорта
Речь идет про участок на Московском шоссе перед въездом в тоннель на пересечении с проспектом Кирова по направлению «из города».
Причиной ограничения движения с 17:00 до 19:00 является установка дорожных объектов.
Причиной ограничения движения с 17:00 до 19:00 является установка дорожных объектов.
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