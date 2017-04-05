На Московском шоссе ограничат движение в районе Мехзавода

Это связано с установлением благоприятной температуры и началом дорожных работ.



Как сообщает «Волга Ньюс», движение ограничат с 6 апреля. Проезд на участке от ул. Анжерской до ул. 4 квартал будет осуществляться по двум полосам на въезд и по двум - на выезд. Движение по ул. Банной в районе примыкания к Московскому шоссе будет закрыто. Объезд будет осуществляться через ул. 4 квартал.